Мэй назвала отвратительной идею провести второй референдум по Brexit

Как ранее сообщалось, Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. До этого руководство страны должно согласовать с Брюсселем условия выхода из блока.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что её не заставят пойти на компромиссы, идущие вразрез с национальными интересами страны по вопросу Брексита. Об этом говорится в её статье для издания The Sunday Telegraph.

Мэй подчеркнула, что не сдастся тем, кто выступает за проведение нового референдума, на котором предлагается определить условия выхода соединённого королевства из Евросоюза.

— Это будет отвратительное предательство нашей демократии, — написала она.

Напомним, Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. До этого руководство страны должно согласовать с Брюсселем условия выхода из блока.

Премьер-министр добавила, что для того, чтобы выйти с выгодным соглашением, необходимо провести ещё ряд переговоров. При этом Мэй добавила, что в Лондоне готовятся к возможному выходу без соглашения, так как по некоторым вопросам будут серьёзные трудности для обеих сторон.

Как писал Лайф, британский бизнесмен пожертвовал £1 млн на новый референдум по Брекситу.