Пугачёва приехала на церемонию прощания с Кобзоном

Читайте также

Пугачёва приехала на церемонию прощания с Кобзоном

1158
Как сообщалось, траурную церемонию ранее также посетил президент России Владимир Путин.

Певица Алла Пугачёва приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном. Она была в сопровождении супруга Максима Галкина и дочери Кристины Орбакайте.

Исполнительница не отвечала на вопросы журналистов, молча пройдя в здание Концертного зала имени Чайковского в Москве с букетом гвоздик.

Напомним, народный артист СССР скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Как ранее писал Лайф, церемонию прощания с ним посетил президент России Владимир Путин, телеграммы с соболезнованиями отправили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×