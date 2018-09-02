Пугачёва приехала на церемонию прощания с Кобзоном

Певица Алла Пугачёва приехала на церемонию прощания с Иосифом Кобзоном. Она была в сопровождении супруга Максима Галкина и дочери Кристины Орбакайте.
Исполнительница не отвечала на вопросы журналистов, молча пройдя в здание Концертного зала имени Чайковского в Москве с букетом гвоздик.
Напомним, народный артист СССР скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Как ранее писал Лайф, церемонию прощания с ним посетил президент России Владимир Путин, телеграммы с соболезнованиями отправили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын.
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