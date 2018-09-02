В акустической атаке против дипломатов США на Кубе заподозрили "друзей" России

По мнению авторов гипотезы, целью организаторов являлся срыв налаживания отношений между Гаваной и Вашингтоном.

Дипломаты США, которые пострадали на Кубе в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", могли стать жертвами направленного микроволнового излучения. Эту гипотезу выдвинула газета The New York Times со ссылкой на нейрофизиолога Аллана Фрея, который многие годы консультировал власти Штатов.

Медик изучил симптомы пострадавших — потерю слуха, головокружение, тошноту, звон в ушах — и пришёл к выводу, что против них могли применить микроволновое оружие. Примечательно, что Фрей считает организаторами атак на американцев ориентирующуюся на связи с Россией часть кубинского руководства. Целью "друзей Москвы" якобы являлся срыв улучшения отношений между Гаваной и Вашингтоном.

При этом издание признаёт, что в начале 2000-х годов США сами разрабатывали призванное парализовать противника микроволновое оружие.

Напомним, США утверждают, что в результате некоего внешнего воздействия на Кубе с ноября 2016 года по август 2017 года пострадало не менее 26 американских дипломатов. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность своей дипмиссии в Вашингтоне.