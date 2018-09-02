Стал известен состав экипажа пропавшего в Иркутской области Ми-8

По предварительным данным, на пропавшем вертолёте должны были лететь другие люди.

На борту пропавшего в Иркутской области вертолёта, как и сообщалось ранее, находились трое. Лайфу стали известны их фамилии. Это командир экипажа Марков, пилот Катышев и борт-механик Усольцев.

По предварительным данным, на пропавшем вертолёте должен был лететь другой экипаж, он сменился незадолго до вылета.

По имеющейся информации, пропавший из радиоэфира вертолёт не был обнаружен на месте предполагаемой посадки в Кунерме. Спасатели продолжат поиски после дозаправки в Усть-Куте.

Ранее сообщалось, что вертолёт принадлежит авиакомпании "Ангара".