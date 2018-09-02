Аэропорт Сочи выплатит компенсацию семье сотрудника, погибшего при ЧП с лайнером

Администрация учреждения выразила соболезнования близким мужчины, пытавшегося спасти пострадавших.

Администрация международного аэропорта Сочи сообщила о выплате денежной компенсации семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, — говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Пострадало 18 человек.

Бегиян скончался от сердечного приступа во время спасательной операции. Ранее сообщалось, что он первым прибыл на место происшествия