Аэропорт Сочи выплатит компенсацию семье сотрудника, погибшего при ЧП с лайнером

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Аэропорт Сочи выплатит компенсацию семье сотрудника, погибшего при ЧП с лайнером

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Фото © РИА Новости/Нина Зотина

Администрация учреждения выразила соболезнования близким мужчины, пытавшегося спасти пострадавших.

Администрация международного аэропорта Сочи сообщила о выплате денежной компенсации семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

— Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, — говорится в сообщении.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся в ночь на 1 сентября в аэропорту Сочи. Пострадало 18 человек.

Бегиян скончался от сердечного приступа во время спасательной операции. Ранее сообщалось, что он первым прибыл на место происшествия

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