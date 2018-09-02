Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле

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Эрдоган призвал покончить с господством доллара в мировой торговле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе бизнес-форума в Бишкеке заявил о необходимости покончить с доминированием доллара в международной торговле. По мнению политика, привязка мировой торговли к американской валюте постепенно становится огромной проблемой.

— Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчёты в национальных валютах, — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.

Напомним, курс турецкой лиры по отношению к американской валюте упал до рекордного минимума в августе из-за того, что отношения двух стран обострились в связи с решением президента США Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. После этого Эрдоган призвал граждан избавляться от долларов и евро.

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