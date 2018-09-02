Доставим, подерёмся. В Москве курьеры "Яндекса.Еда" устроили потасовку

Возникший конфликт между двумя мужчинами практически моментально перерастает в драку, которая вскоре приобретает массовый характер.

Курьеры сервиса "Яндекс.Еда" подрались предположительно с посетителями кафе во время ожидания заказов в очереди. Видео публикует телеграм-канал Mash, отмечая, что инцидент произошёл в Москве.

На кадрах видно, что двое мужчин стоят у кафе, как вдруг между одним из них и стоящим рядом курьером возник конфликт, практически моментально переросший в драку. Вскоре потасовка приобретает более массовый характер — к ней подключаются второй посетитель и несколько других курьеров.