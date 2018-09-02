В ЛНР заявили об активизации украинских снайперов и диверсантов ВСУ в Донбассе

Представитель Народной милиции ЛНР не исключает, что украинские военные могли обстрелять свои позиции с целью провокации.

Снайперы и группы разведчиков-диверсантов группы Украины активизировались у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, речь идёт о подконтрольным Киеву населённом пункте Счастье.

В ВС ЛНР полагают, что задача украинских военных — спровоцировать ответные действия ЛНР в период перемирия.

Марочко отметил, что ВСУ обвинили Народную милицию ЛНР после сообщений об обстреле населённых пунктов Крымское и Троицкое. Представитель ВС ЛНР не исключает, что украинские подразделения могли сами обстрелять свои позиции.

— Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается Минских договорённостей и готова к мирному решению конфликта, — заявил Марочко.

Ранее представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что войска Украины на линии соприкосновения были приведены в боевую готовность после гибели Захарченко.