В Петербурге умер создатель музея The Beatles

В Петербурге умер советский и российский коллекционер, писатель, создатель крупнейшего в России музея The Beatles, учредитель "Храма любви, мира и музыки имени Джона Леннона" Коля Васин. Как рассказал продюсер Аркадий Волк, фанат ливерпульской четвёрки скончался 29 августа спустя несколько дней после своего 73-летия.

Васин родился в Ленинграде в 1945 году. В начале 1960-х увлёкся творчеством группы The Beatles и в 1966-м, после выхода альбома Revolver, переделал свою квартиру в музей, впоследствии получивший неофициальное название Yellow Submarine в честь песни кумиров хозяина.