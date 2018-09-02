В Петербурге ушёл из жизни создатель музея The Beatles

В Санкт-Петербурге скончался коллекционер, писатель, создатель крупнейшего в стране музея группы The Beatles Николай Васин. Об этом его друзья сообщили в социальных сетях.

— 29 августа мой друг Коля Васин ушёл к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло! — написал Николай Барабанов.

Николай Васин в 1966 году, после выхода альбома The Beatles Revolver, открыл музей группы в своей квартире. Он получил неофициальное название Yellow Submarine в честь известной песни.