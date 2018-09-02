СМИ обнародовали секретную директиву ООН по работе в Сирии

В документе признаётся критическая потребность страны в гумпомощи для создания "минимальных условий для жизни" населения.

ООН намерена содействовать восстановлению разрушенных объектов в САР только после полной смены политической власти в стране. Об этом говорится в секретной директиве Организации объединённых наций под названием "Параметры и принципы ООН содействия Сирии" от 17 октября, оказавшейся в распоряжении газеты "Коммерсант".

Согласно документу, оказание гуманитарной помощи остаётся критично важным для арабской страны, в связи с чем ООН будет всячески оказывать содействие в отправке в САР гуманитарной помощи. При этом, организация во главе с генсеком должна придерживаться Плана гуманитарного реагирования (HRP), который подразумевает создание в Сирии "минимальных условий для жизни для пострадавших (от войны) сообществ". Помощь, выходящая за эти пределы требует более длительных переговоров с правительствами.

— Только после того, как будет осуществлён подлинный и всеобъемлющий политический переход (власти), ООН будет готова содействовать реконструкции, — говорится в документе.