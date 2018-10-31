Спецпрокурор США Мюллер обратился в ФБР из-за обвинений в домогательствах

Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера призвала ФБР расследовать многочисленные заявления о сексуальных домогательствах с его стороны, пишет журнал Atlantic. В ведомстве заявили, что все эти обвинения ложны и проплачены с целью дискредитировать чиновника.
— Когда на прошлой неделе мы узнали о заявлениях, согласно которым женщинам предлагали деньги за то, чтобы они выступали с ложными заявлениями о специальном прокуроре, немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования, — сообщил пресс-секретарь канцелярии Мюллера Питер Карр.
По информации издания, одна женщина уже призналась журналистам, что решила очернить Мюллера за $20 тысяч, которые пообещал ей за это лоббист-республиканец Джек Беркман. Тот же 30 октября в своём микроблоге в "Твиттере" обязался представить "первую жертву сексуальных преступлений Мюллера".
Some sad news. On Thursday, November 1, at the Rosslyn— Jack Burkman (@Jack_Burkman) 30 октября 2018 г.
Holiday Inn at noon, we will reveal the first of Special Counsel Robert
Mueller's sex assault victims. I applaud the courage and dignity and
grace and strength of my client. pic.twitter.com/wZVQeHD45r
Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года. В июле текущего года президент США Дональд Трамп назвал команду Мюллера "бандой злых демократов". Как писал Лайф, юристы Трампа в сентябре обещали подготовить доклад, опровергающий заявления прокурора.
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