Спецпрокурор США Мюллер обратился в ФБР из-за обвинений в домогательствах

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Спецпрокурор США Мюллер обратился в ФБР из-за обвинений в домогательствах

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Фото © Flickr/West Point - The U.S. Military Academy

Чиновник, занимающийся расследованием "вмешательства России" в выборы главы Белого дома, оказался под градом обвинений со стороны женщин. Правда, одна из них призналась, что оклеветала спецпрокурора за деньги.

Канцелярия спецпрокурора США Роберта Мюллера призвала ФБР расследовать многочисленные заявления о сексуальных домогательствах с его стороны, пишет журнал Atlantic. В ведомстве заявили, что все эти обвинения ложны и проплачены с целью дискредитировать чиновника.

— Когда на прошлой неделе мы узнали о заявлениях, согласно которым женщинам предлагали деньги за то, чтобы они выступали с ложными заявлениями о специальном прокуроре, немедленно передали этот вопрос в ФБР для расследования, — сообщил пресс-секретарь канцелярии Мюллера Питер Карр.

По информации издания, одна женщина уже призналась журналистам, что решила очернить Мюллера за $20 тысяч, которые пообещал ей за это лоббист-республиканец Джек Беркман. Тот же 30 октября в своём микроблоге в "Твиттере" обязался представить "первую жертву сексуальных преступлений Мюллера".

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование "вмешательства РФ" в американские выборы 2016 года. В июле текущего года президент США Дональд Трамп назвал команду Мюллера "бандой злых демократов". Как писал Лайф, юристы Трампа в сентябре обещали подготовить доклад, опровергающий заявления прокурора.

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