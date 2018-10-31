Эквадор потратил $6 млн на содержание Ассанжа в своём посольстве

Отмечается, что основатель WikiLeaks занимает 70 квадратных метров в дипмиссии из имеющихся 175.

За шесть лет пребывания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Посольстве Эквадора в Лондоне власти этого государства потратили на его содержание $6 миллионов. Об этом сообщает газета El Comercio со ссылкой на генпрокурора Эквадора Иньиго Сальвадора.

Как отмечает издание, Ассанж занимает в посольстве 70 квадратных метров из 175. В распоряжении основателя WikiLeaks — спальня, кабинет, приёмная, туалет и ванная комната.

Напомним, Джулиан Ассанж попросил убежище в эквадорском посольстве в Лондоне в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Помимо того, в США ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

Как писал Лайф, ранее Ассанж заявил, что выйдет из Посольства Эквадора, только если ему дадут гарантию не экстрадировать в США.