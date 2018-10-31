Президент США и первая леди посетили синагогу, где произошла стрельба

Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Питтсбург и посетил синагогу, при стрельбе в которой погибло 11 человек, сообщает кабельный телеканал C-SPAN.
WATCH: President Trump & @FLOTUS Melania Trump visit Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, PA https://t.co/mws4A5XJFI pic.twitter.com/Ceh36C2v6u— CSPAN (@cspan) 30 октября 2018 г.
Нападение на синагогу Трамп назвал "нападением на человечество" и призвал ужесточить закон о смертной казни.
Члены американской еврейской организации Bend the Arc негативно встретили инициативу Трампа посетить место трагедии.
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