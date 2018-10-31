Президент США и первая леди посетили синагогу, где произошла стрельба

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Президент США и первая леди посетили синагогу, где произошла стрельба

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Дональд Трамп с супругой Меланией прибыл в Питтсбург и посетил синагогу, при стрельбе в которой погибло 11 человек, сообщает кабельный телеканал C-SPAN.

Нападение на синагогу Трамп назвал "нападением на человечество" и призвал ужесточить закон о смертной казни.

Члены американской еврейской организации Bend the Arc негативно встретили инициативу Трампа посетить место трагедии.

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