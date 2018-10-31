Илон Маск купил акции Tesla на $10 миллионов

Генеральный директор и основатель Tesla Илон Маск увеличил свою долю в акциях компании, заплатив 10 миллионов долларов. В течение следующей недели он собирается купить акции Tesla ещё на 20 миллионов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление автопроизводителя.

На данный момент Илон Маск контролирует около 20% всего акционерного капитала Tesla.

Против Tesla и лично Илона Маска разные американские ведомства проводят несколько расследований. ФБР проверяет, не вводила ли компания в заблуждение своих инвесторов, Минюст США изучает твит Илона Маска о желании выкупить акции компании, а регуляторы ценных бумаг начали проверять компанию, подозревая её в биржевых махинациях.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже оштрафовала Илона Маска на 20 миллионов долларов.