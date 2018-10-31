"Суверенитет дороже". Порошенко заявил, что Украине не нужен бесплатный газ

Помимо того, украинский лидер подчеркнул, что не допустит "сдачи" суверенитета Москве.

После резкого повышения цен на газ президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правительства страны в кратчайшие сроки решить проблемы с субсидиями на коммунальные платежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

— Мы не можем допустить снижения уровня жизни людей. Есть проблемы с субсидиями? Упростите, начислите, а потом разберётесь. Ни в коем случае нельзя, чтобы человеку было отказано, особенно когда он имеет законное право на это, — заявил Порошенко.

Также украинский лидер подчеркнул, что не допустит "сдачи" суверенитета Москве и "обещаний политиканов" сделать газ бесплатным.

— Мы этим уже наелись. Бесплатный сыр — только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. Мы не допустим возврата к этим временам, — сказал Порошенко.

Напомним, 19 октября украинское правительство приняло решение повысить цены на газ на 23,5%. Как ранее писал Лайф, компания "Нафтогаз Украины" опубликовала новые тарифы для жителей страны.