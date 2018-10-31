Небензя заявил, что Украина нарушает минские договорённости в угоду США и ЕС

Как отметил дипломат, Киев занимается "тотальным и беспардонным саботажем" соглашений, на что западные страны не обращают внимания.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе ООН, что украинские власти нарушают минские соглашения, вследствие чего США и Украина сохраняют санкции против России.

— В том, что киевская власть не выполняет минские договорённости, виноваты вы — ЕС и США. ЕС и США нам твердят, что антироссийские санкции будут сняты, когда будут выполнены минские договорённости. А поскольку эти договорённости не выполняет нынешняя киевская власть, то такая позиция означает приглашение Украине продолжать саботировать минские соглашения, поскольку расплачиваться за это будет Россия", — цитирует дипломата РИА "Новости".

Аналогично Киев не исполняет политическую составляющую минских договорённостей, касающуюся выборов, и называет нелегитимным электоральный процесс в ДНР и ЛНР. Также официальные власти Украины не соблюдают соглашение о прекращении огня, а вся деятельность Киева по саботированию минских соглашений игнорируется международным сообществом.