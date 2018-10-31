Прокуратура США не стала выдвигать обвинения в домогательствах против Сталлоне

Как стало известно, два свидетеля по делу опровергли показания женщины, заявившей, что актёр принудил её к групповому сексу.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса не стала выдвигать обвинения в сексуальных домогательствах против актёра Сильвестра Сталлоне. Как сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники, в деле нет достаточных доказательств его вины.

Напомним, в 2017 году стало известно о заявлении некой женщины, которая сообщила, что в 1986 году актёр и его телохранитель принудили её к групповому сексу в номере отеля "Хилтон" в Лас-Вегасе. При этом ей на тот момент было всего 16 лет. Представители Сталлоне опровергли эти обвинения, однако дело было передано в прокуратуру.

Как удалось выяснить СМИ, два свидетеля опровергли показания женщины.