У Эрмитажа появился официальный гимн

Композиция Александра Городницкого, написанная более чем полвека назад, теперь будет открывать каждую церемонию в музее.

В Государственном Эрмитаже торжественно подписали соглашение с поэтом Александром Городницким об использовании его песни в качестве гимна, сообщила пресс-служба музейного комплекса. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал это историческим событием.

— Ни у одного музея в мире нет никакой песни про него, а уж тем более никакого гимна. И вот сегодня благодаря щедрости Александра Моисеевича мы учреждаем гимн Эрмитажа. Это тот самый случай, когда постепенно время сделало песню "Атланты" нашим гимном, — сказал Пиотровский.

Это произведение автор написал в 1963 году и посвятил огромным гранитным скульптурам Александра Теребенёва, которые украшают портик Нового Эрмитажа.