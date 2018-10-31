Во время ремонта в посольстве Ватикана в Риме обнаружили человеческие останки

Под полом штаб-квартиры Апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Риме во время ремонтных работ были обнаружены фрагменты человеческих костей, сообщает газета Corriere Della Sera. Для выяснения принадлежности останков на месте работают итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия.

Местные СМИ связали страшную находку с пропажей двух пятнадцатилетних девочек в Риме в 1983 году. Возможно, это останки одной из них. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эмануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори.

За прошедшие 35 лет семья Орланди несколько раз обращалась к церковным властям с просьбой обозначить хотя бы могилу Эмануэлы, чтобы возложить к ней цветы, пишет газета.