США потратят $40 млн на борьбу с "дезинформацией" из других стран

Власти США решили потратить крупную сумму на борьбу с "пропагандой и дезинформацией" из России, Ирана и Китая. Об этом заявил агентству Sputnik International замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино.
— В конце сентября Центр глобального взаимодействия выделил 40 миллионов для поддержки инициативы по борьбе с дезинформацией, пропагандой, распространяемой иностранными государствами, — сообщил он.
Палладино добавил, что выделенные средства направят на технологии "раннего предупреждения об иностранной дезинформации", а также на анализ поступающих сообщений и налаживание связей с местными СМИ, чтобы "пролить свет на дезинформацию".
— Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранную аудиторию, — отметил он.
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