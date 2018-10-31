США потратят $40 млн на борьбу с "дезинформацией" из других стран

Основные усилия власти страны направят на то, чтобы американцы больше не могли сравнить позицию Вашингтона с точкой зрения Москвы, Тегерана и Пекина.

Власти США решили потратить крупную сумму на борьбу с "пропагандой и дезинформацией" из России, Ирана и Китая. Об этом заявил агентству Sputnik International замглавы пресс-службы Госдепа США Роберт Палладино.

— В конце сентября Центр глобального взаимодействия выделил 40 миллионов для поддержки инициативы по борьбе с дезинформацией, пропагандой, распространяемой иностранными государствами, — сообщил он.

Палладино добавил, что выделенные средства направят на технологии "раннего предупреждения об иностранной дезинформации", а также на анализ поступающих сообщений и налаживание связей с местными СМИ, чтобы "пролить свет на дезинформацию".

— Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранную аудиторию, — отметил он.