В США выбрали главную ёлку для рождественских и новогодних праздников

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В США выбрали главную ёлку для рождественских и новогодних праздников

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Главная рождественская ёлка страны будет установлена на площади у Рокфеллер-центра 10 ноября, сообщается на сайте офисного здания. Ель высотой 22 метра была найдена в Уоллкилле, штат Нью-Йорк. Дереву около 75 лет, его вес составляет порядка 12 тонн, а диаметр ствола с ветками — 13,7 метра.

Ель будет украшена более чем 50 тысячами светодиодных лампочек и звездой Swarovski, разработанной архитектором Даниэлем Либескиндом. Рождественские огни на дереве зажгут 28 ноября. Церемонию их включения будут транслировать в прямом эфире. Ель будет стоять на площади до 7 января 2019 года. После этого по соблюдаемой с 2007 года традиции ёлку пожертвуют организации Habitat for Humanity, которая занимается строительством жилья для бездомных.

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