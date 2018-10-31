В США выбрали главную ёлку для рождественских и новогодних праздников

Главная рождественская ёлка страны будет установлена на площади у Рокфеллер-центра 10 ноября, сообщается на сайте офисного здания. Ель высотой 22 метра была найдена в Уоллкилле, штат Нью-Йорк. Дереву около 75 лет, его вес составляет порядка 12 тонн, а диаметр ствола с ветками — 13,7 метра.

We're excited to announce the hometown of the 2018 #RockCenterXMAS Tree! The 72-foot-tall tree hails from Wallkill, NY. The tree will arrive and be raised on the plaza on Saturday 11/10—mark your calendars! https://t.co/xbR04l1wQL pic.twitter.com/5pQUUYIhL0 — Rockefeller Center (@rockcenternyc) 29 октября 2018 г.

Ель будет украшена более чем 50 тысячами светодиодных лампочек и звездой Swarovski, разработанной архитектором Даниэлем Либескиндом. Рождественские огни на дереве зажгут 28 ноября. Церемонию их включения будут транслировать в прямом эфире. Ель будет стоять на площади до 7 января 2019 года. После этого по соблюдаемой с 2007 года традиции ёлку пожертвуют организации Habitat for Humanity, которая занимается строительством жилья для бездомных.