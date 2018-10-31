На гавайской священной горе появится один из крупнейших в мире телескопов

По расчётам ученых, этот телескоп сможет собирать в девять раз больше данных, чем крупнейшие из всех, что в мире есть сейчас.

Верховный суд на Гавайях одобрил строительство 30-метрового телескопа, сообщает Hawaii News Now. Это положило конец конфликту, ставившему под угрозу уникальный международный научный проект.

Новый гавайский телескоп с диаметром главного стекла в 30 метров начали строить в 2014 году при участии нескольких стран, в том числе США, Китая, Японии, Канады и Индии. Он должен стать одним из трёх крупнейших аппаратов на планете. По расчётам ученых, этот телескоп сможет собирать в девять раз больше данных, чем крупнейшие из всех, что в мире есть сейчас.

Проблема была в том, что строительство ведётся на горе Мауна-Кеа, которую издревле в этих местах считают священной. Местные жители не раз устраивали акции протеста против научной деятельности на склоне потухшего вулкана. Противники проекта заявили, что "Белая гора" нужна верующим для религиозных практик и "её никогда не уступали государству". Однако известно, что на Мауна-Кеа уже работают 13 телескопов.