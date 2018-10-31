В Индии обезьяна вырвала из рук заклинателя змей кобру

В городе Вриндавана в индийском штате Уттар-Прадеш у заклинателя змей обезьяна украла кобру. Момент с наглым воровством запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает The Daily Mail.

Мужчина погнался за обезьяной и даже попытался залезть на здание, где укрылся примат, но, по свидетельствам издания, он не смог вернуть змею.

В штате Уттар-Прадеш со стороны обезьян существует настоящая угроза, они вырывают еду и вещи из рук туристов и местных жителей. Но правительство оставляет обезьян без внимания, считая животных воплощением индуистского бога Ханумана.

В августе Лайф рассказывал, как обезьяна ворвалась в дом индийской деревни Карнатака и пыталась отнять у людей ребёнка. А в китайском зоопарке обезьяна атаковала ребёнка, после того как у него закончились угощения для примата.