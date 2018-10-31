Небензя описал строчками Пушкина отношение Запада к Украине

По мнению российского постпреда при ООН, за рубежом предпочитают закрывать глаза на марши националистов на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза процитировал Пушкина, пытаясь напомнить зарубежным коллегам о том, что, в отличие от выборов в Донбассе, марши националистов в центре Киева у них не вызывали беспокойства.

Небензя отметил, что во время так называемой революции достоинства в Киеве появился хештег "ОниЖеДети", который указывал на то, что участники "побалуются" и успокоятся.

— Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами, нацистские добровольческие батальоны воюют в Донбассе, — сказал дипломат, приведя популярное в России выражение "Спички детям не игрушка".

Помимо того, он высказал мнение, что западные коллеги, которые "выпустили джинна из бутылки", сейчас не то чтобы не хотят, но и не могут загнать его обратно. Поэтому предпочитают закрывать глаза на происходящее.

— У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад", — добавил Небензя, подчеркнув, что Запад "выписал украинской власти индульгенцию", закрывая глаза на всё, что происходит в этой стране.

Как писал Лайф, ранее Небензя заявил, что Украина нарушает минские договорённости в угоду США и ЕС.