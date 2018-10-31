Шесть человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

В эпицентре бедствия скорость ветра достигает 150 километров в час, он с корнем вырывает деревья и срывает крыши с домов.

Тайфун "Юту" прошёлся по северу Филиппин, став причиной оползней, сообщает агентство Associated Press. В результате погибло по меньшей мере шесть человек, тысячам пришлось покинуть свои дома.

Власти проверяют сообщения о том, что в муниципалитете Натонин 20 людей оказались погребены в здании, на которое сошёл оползень. Дороги к месту заблокированы, поэтому пока точной информации о судьбе людей нет.

В эпицентре бедствия скорость ветра достигает 150 километров в час, он с корнем вырывает деревья и срывает крыши с домов.

Стоит отметить, что архипелаг ещё не успел оправиться от шторма "Мангхут", который обрушился на него в сентябре и унёс 25 жизней.