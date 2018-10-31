Хакеры выкрали конфиденциальную информацию с серверов FIFA

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что компьютеры Международной федерации футбола подверглись хакерской атаке, были украдены конфиденциальные сведения. Слова Инфантино приводит агентство Reuters.

Когда произошла атака и какие сведения стали объектом хищения, не уточняется, но известно, что речь идёт об атаке на серверы почты, где хранится переписка организации и средств массовой информации.

Сейчас FIFA сообщает, что принимает все меры, чтобы адекватно реагировать на инциденты, связанные с нарушением системы информационной безопасности.