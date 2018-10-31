"Недоговороспособна". Москалькова высказалась об украинском омбудсмене Денисовой

По мнению российской правозащитницы, её украинская коллега ничем не помогла установлению диалога для обмена экипажа судна "Норд".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова нелестно отозвалась об украинском омбудсмене Людмиле Денисовой после возвращения семерых моряков судна "Норд", пишут "Известия".

— Денисова — недоговороспособна. И мы с ней не смогли найти общий язык в решении этих вопросов, — сказала Москалькова. — А вот с помощью Европейского института омбудсмена и его вице-президента Нины Карпачёвой мы смогли построить прекрасный диалог.

В то же время российский омбудсмен сообщила, что моряки с "Норда" не жаловались на какое-либо давление со стороны Украины, а сама процедура обмена прошла "очень хорошо".

Напомним, в конце марта 2018 года украинские пограничники задержали российский рыболовецкий сейнер "Норд" в Азовском море. Семерых моряков судна удалось обменять на экипаж украинского ЯМК-0041, задержанного российской погранслужбой. Однако капитан "Норда" Владимир Горбенко, против которого возбудили уголовное дело, остался на Украине.

Как ранее сообщал Лайф, Москалькова заявила о начале переговоров по его возвращению на родину.