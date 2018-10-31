Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов

Четырнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов U.S. News Best Global Universities 2019. В прошлом году в списке было 15 высших учебных заведений РФ.
Лучшие позиции в рейтинге заняли МГУ им. Ломоносова (275-е место, опустился на восемь строчек, в прошлом году — 267-е), НИЯУ МИФИ (419-е — поднялся на 19 строчек), Новосибирский госуниверситет (433-е — поднялся на 38 строчек), а также МФТИ (460-е — поднялся на 74 строчки).
В рейтинге, который охватывает 1250 вузов из 74 стран, учитываются в основном академические исследования, а также общемировая репутация университетов.
В список в этом году вошли также следующие российские вузы:
- СПбГУ;
- Томский госуниверситет;
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
- НИУ ВШЭ;
- Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Университет ИТМО;
- Томский политехнический университет;
- НИТУ МИСиС;
- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
- Уральский федеральный университет.
Как ранее писал Лайф, МГУ занял шестое место в списке вузов стран БРИКС.
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