Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов

В рейтинге, который охватывает 1250 вузов из 74 стран, учитываются в основном академические исследования, а также общемировая репутация университетов.

Четырнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов U.S. News Best Global Universities 2019. В прошлом году в списке было 15 высших учебных заведений РФ.

Лучшие позиции в рейтинге заняли МГУ им. Ломоносова (275-е место, опустился на восемь строчек, в прошлом году — 267-е), НИЯУ МИФИ (419-е — поднялся на 19 строчек), Новосибирский госуниверситет (433-е — поднялся на 38 строчек), а также МФТИ (460-е — поднялся на 74 строчки).

В рейтинге, который охватывает 1250 вузов из 74 стран, учитываются в основном академические исследования, а также общемировая репутация университетов.

В список в этом году вошли также следующие российские вузы:

СПбГУ;

Томский госуниверситет;

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

НИУ ВШЭ;

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Университет ИТМО;

Томский политехнический университет;

НИТУ МИСиС;

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;

Уральский федеральный университет.

Как ранее писал Лайф, МГУ занял шестое место в списке вузов стран БРИКС.