Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов

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Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов

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Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

В рейтинге, который охватывает 1250 вузов из 74 стран, учитываются в основном академические исследования, а также общемировая репутация университетов.

Четырнадцать российских вузов вошли в рейтинг лучших в мире университетов U.S. News Best Global Universities 2019. В прошлом году в списке было 15 высших учебных заведений РФ.

Лучшие позиции в рейтинге заняли МГУ им. Ломоносова (275-е место, опустился на восемь строчек, в прошлом году — 267-е), НИЯУ МИФИ (419-е — поднялся на 19 строчек), Новосибирский госуниверситет (433-е — поднялся на 38 строчек), а также МФТИ (460-е — поднялся на 74 строчки).

В рейтинге, который охватывает 1250 вузов из 74 стран, учитываются в основном академические исследования, а также общемировая репутация университетов.

В список в этом году вошли также следующие российские вузы:

  • СПбГУ;
  • Томский госуниверситет;
  • Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
  • НИУ ВШЭ;
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет;
  • Университет ИТМО;
  • Томский политехнический университет;
  • НИТУ МИСиС;
  • Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского;
  • Уральский федеральный университет.

Как ранее писал Лайф, МГУ занял шестое место в списке вузов стран БРИКС.

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