Канье Уэст заявил, что его использовали, и пообещал дистанцироваться от политики

Музыкант Канье Уэст написал в своём твиттер-аккаунте, что намерен дистанцироваться от политики и что он понял, что его использовали. Западные СМИ связали заявление рэпера с его встречей с американским президентом Дональдом Трампом, которая произошла около двух недель назад.

— Теперь мои глаза открылись, я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью концентрируюсь на творчестве! — написал Уэст.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!! — ye (@kanyewest) 30 октября 2018 г.

В этом октябре рэпер успел удалить свои аккаунты в соцсетях, но потом вернулся и начал давать советы, как не попадать под влияние общественного мнения.