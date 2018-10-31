Канье Уэст заявил, что его использовали, и пообещал дистанцироваться от политики

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Канье Уэст заявил, что его использовали, и пообещал дистанцироваться от политики

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Фото: flickr.com/Super 45 | Música Independiente

Музыкант Канье Уэст написал в своём твиттер-аккаунте, что намерен дистанцироваться от политики и что он понял, что его использовали. Западные СМИ связали заявление рэпера с его встречей с американским президентом Дональдом Трампом, которая произошла около двух недель назад.

— Теперь мои глаза открылись, я понял, что меня использовали для распространения идей, в которые я не верю. Я дистанцируюсь от политики и полностью концентрируюсь на творчестве! — написал Уэст.

В этом октябре рэпер успел удалить свои аккаунты в соцсетях, но потом вернулся и начал давать советы, как не попадать под влияние общественного мнения.

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