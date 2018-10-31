Россияне назвали самые любимые праздники

На первом месте в итоге оказался Новый год: его встречают 96% респондентов из 1,6 тысячи опрошенных.

Опрос ВЦИОМ показал, как россияне относятся к самым известным праздникам. Предложив респондентам ответить, какие праздники они отмечают, а какие нет, социологи смогли составить рейтинг самых любимых в стране красных дней календаря.

На первом месте в итоге оказался Новый год: его встречают 96% респондентов из 1,6 тысячи опрошенных. Сразу за ним с отрывом всего в 1% идёт День Победы. Далее — 8 Марта, 23 Февраля, Пасха, Рождество Христово, 1 Мая и День России. В первую десятку вошли также День народного единства и День святого Валентина, который лишь на 1% обогнал День космонавтики.

Однако, судя по результатам исследования, Валентинов день — единственный зарубежный праздник, который прижился в России. День святого Патрика, Хеллоуин и китайский Новый год оказались явно не в чести: 95, а то и больше процентов респондентов ответили, что эти праздники игнорируют.

В то же время опрос показал, что молодёжь отмечает больше праздников, чем люди зрелого и пожилого возраста. Кроме того, в небольших городах и сёлах уделяют куда больше времени веселью, чем в Москве и Санкт-Петербурге.