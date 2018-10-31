Установлено предполагаемое место нахождения разбившегося в Индонезии самолёта

Отмечается, что спасателям нужно время для того, чтобы подтвердить полученные координаты.

Спасатели определили примерное место нахождения корпуса самолёта Lion Air, разбившегося 29 октября при вылете из Джакарты. Об этом журналистам сообщил главком ВС Индонезии маршал Хади Тчахджанто, сообщает новостной портал Detik. Фюзеляж самолёта находится на дне Яванского моря.

— Сегодня утром был получен доклад об обнаружении яркого пятна, которое, предположительно, является фюзеляжем лайнера, — сказал Тчахджанто, добавив, что фюзеляж находится на дне Яванского моря.

Отмечается, что спасателям нужно время для того, чтобы подтвердить полученные координаты.

Напомним, самолёт Lion Air разбился у берегов индонезийского острова Ява. Экипаж самолёта запросил посадку сразу после взлёта, однако связь прервалась. На борту находилось 189 человек, в том числе члены экипажа. При крушении никто не выжил. Как ранее писал Лайф, на месте крушения обнаружили тела 10 погибших.