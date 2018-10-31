Совбез ООН просит Россию остановить выборы в Донбассе

В Совбезе ООН, где сегодня проходит заседание по выборам в Донбассе, некоторые страны — члены Совета обратились к России с просьбой повлиять на ДНР и ЛНР, чтобы те не проводили выборы, запланированные на 11 ноября.

— Мы призываем международное сообщество объединиться в противодействии этим незаконным "выборам"… и призываем Россию оказать значительное влияние на то, чтобы остановить так называемые "выборы", — цитирует РИА "Новости" постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс, которая заявила, что выступает от лица Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Швеции, Италии, Бельгии и Германии.

Ранее все страны — участницы Совбеза ООН, за исключением России, отказались внести в повестку дня выступление главы ЦИК ЛНР.

Российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что Украина нарушает минские договорённости в угоду США и ЕС, а Запад "выписал украинской власти индульгенцию", закрывая глаза на всё, что происходит в этой стране.

Выборы на должности руководителей и депутатов ДНР и ЛНР должны пройти 11 ноября.