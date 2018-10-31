Жена миллионера из Новой Зеландии выкопала себя из-под снега после схода лавины

Вместе с ней на гору Хикс в национальном парке Маунт-Кук поднимались двое гидов. Оба погибли.

О гибели двух горных гидов и чудесном спасении женщины рассказали в новозеландской полиции, пишет портал Stuff. По данным СМИ, утром в среду все трое поднимались на гору Хикс, когда на них внезапно обрушилась лавина. Мужчины не выжили, а их спутница смогла выкарабкаться из-под толщи снега и включить радиомаяк.

— Она сильный человек, но испытала потрясение. Она проделала поразительную работу, вытаскивая себя. У неё при себе был радиомаяк, и это, несомненно, спасло ей жизнь, — поделился глава департамента охраны природы Лу Сансон.

Как выяснилось, выжившей оказалась супруга известного в стране миллионера, экономиста Гарета Моргана. Под снегом она провела полчаса. Женщина известна как опытный альпинист, успела покорить более 20 горных вершин.