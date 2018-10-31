WWF: Сейчас диких животных на Земле на 60% меньше, чем 40 лет назад

По мнению экологов, к концу столетия многие виды крупных млекопитающих исчезнут навсегда.

Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад с шокирующими цифрами. По данным организации, за последние 40 лет популяции диких зверей сократились в среднем на 60%. При этом, к примеру, в тропиках позвоночных стало меньше на 89%. Вдвое сократилось количество мелководных морских кораллов.

Экологи с сожалением признают, что в этом массовом вымирании животных виновен человек.

— Наука подтверждает, что мы привели леса, океаны и реки в плачевное состояние, — отметил гендиректор WWF International Марко Ламбертини.

Как ранее сообщал Лайф, в WWF также заявили, что человечество потребляет в полтора раза больше ресурсов, чем может дать Земля. Кроме того, организация также предложила способ спасения белых носорогов.