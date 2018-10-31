В Южной Корее суд опросил российских моряков, обвиняемых в сопротивлении властям

В Южнокорейском городе Пусан прошло судебное заседание по делу задержанного российского судна "Палладий". В ходе заседания были опрошены двое обвиняемых, которым инкриминируют попытку незаконно покинуть на судне порт, сообщает ТАСС со ссылкой на консула РФ Романа Быкова.

— Судебное заседание продлилось всего семь минут. В его ходе судья опросил ещё двоих обвиняемых, которые не присутствовали на первом заседании, поскольку им не были доставлены повестки, — цитирует агентство дипломата.

Моряки свою вину в сопротивлении властям и уклонении от наказания за попытку покинуть порт, не оплатив штрафы, не признали. Следующее заседание суда назначено на 28 ноября.

Ранее Лайф рассказывал, что судно "Палладий" было задержано в Южной Корее из-за невыплаты зарплаты экипажу в июне этого года. В августе танкер задержала береговая охрана за попытку выйти из порта без разрешения. Моряки возвращаются на родину по очереди, благодаря содействию Генконсульства РФ на судне останется минимальный состав команды в шесть человек.