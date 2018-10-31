В Госдепе США призвали арабскую коалицию остановить боевые действия в Йемене

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 30 октября, заявил, что арабской коалиции нужно прекратить военные действия в Йемене, и призвал к диалогу под эгидой ООН. Переговоры, в которых стороны обсудят создание демилитаризованной зоны и пути к разрешению основных конфликтов, должны начаться в ноябре, сообщает Reuters.

— Настало время положить конец враждебным действиям, включая удары ракет и БПЛА из районов, контролируемых хуситами, в направлении Королевства Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населённых районах Йемена, — приводит агентство слова Помпео.

Переговоры госсекретарь предложил провести в нейтральной "третьей стране".

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже несколько лет воюет с йеменскими мятежниками-хуситами, которые взяли контроль почти над всей страной. Стороны регулярно обстреливают друг друга при помощи ракет и мин, а также ведут бои в зоне прямой видимости.

Три четверти населения Йемена, или 22 миллиона человек, нуждаются в помощи, а 8,4 миллиона человек находятся на грани голода.