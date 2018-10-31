"Должны пахать на МВФ". В Раде рассказали о катастрофической ситуации на Украине

Рабинович напомнил, что Киев намеренно поднял тарифы на ЖКХ для населения ради получения ещё одного займа от МВФ.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал, что экономика страны находится в "катастрофической ситуации". Парламентарий пояснил, что имеет в виду размер внешнего долга в $47,5 миллиарда. Об этом сообщает "112 Украина".

Рабинович отметил, что совокупный внешний долг и внутренний приблизился к $75 миллиардам. Депутат напомнил, что на 2019 год главная статья расходов в проекте бюджета Украины — обслуживание внешнего долга.

— Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФ, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то [темпами], — посетовал Рабинович.

Нардеп добавил, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги для населения, объяснив это необходимостью получить ещё миллиард в качестве помощи от Международного валютного фонда.