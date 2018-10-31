ЦБ отозвал лицензию у "Инкаробанка"

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ЦБ отозвал лицензию у "Инкаробанка"

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Одной из причин стало возникновение реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков организации.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации "Инкаробанк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечает ЦБ, банк занимается кредитованием физических и юридических лиц за счёт привлеченных денежных средств населения, при этом более половины выданных ссуд являются сомнительного качества. По данным надзорного органа, из-за значительного снижения размера собственного капитала банка существуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Это создаёт реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков "Инкаробанка".

Кроме того, кредитная организация пыталась скрыть реальное положение вещей, искусственно поддерживая величину своего капитала.

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