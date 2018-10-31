Генсек ООН одобрил кандидатуру Гейра Педерсена на пост спецпосланника по Сирии

Сейчас дипломат является послом Норвегии в Китае, а ранее занимал должность постпреда страны при ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш одобрил кандидатуру норвежского дипломата Гейра Педерсена на пост нового спецпредставителя организации по Сирии вместо уходящего Стаффана де Мистуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Гутерреша Совбезу ООН.

В документе глава организации заверил, что перед принятием решения провёл много консультаций, в том числе с сирийскими властями. По убеждению Гутерреша, Педерсен будет содействовать всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению, которое будет отвечать демократическим стремлениям народа САР.

Педерсен сейчас является послом Норвегии в Китае. Ранее дипломат занимал должность постоянного представителя страны при ООН.

Напомним, нынешний спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил об уходе с занимаемого поста 17 октября. Он сложит с себя полномочия спецпосланника организации по личным обстоятельствам в конце ноября.