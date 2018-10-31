В Пакистане оправдали христианку, приговорённую к смертной казни за богохульство

Верховный суд столицы Пакистана Исламабада оправдал христианку Асию Биби, которая была приговорена к смертной казни по обвинениям в богохульстве, сообщает The News.

Предыдущий приговор был отменён. Суд постановил, что христианка должна быть освобождена, если не последуют другие обвинения.

Женщина находилась в тюрьме с 2010 года. В 2011 году неизвестные расстреляли министра по делам национальных меньшинств Шехбаз Бхатти, который заявлял, что Асия Биби должна быть освобождена.