Стало известно, где хранят свои деньги российские миллионеры

Общий объём сбережений состоятельных граждан России эксперты оценили в 455 млрд долларов.

Российские миллионеры хранят в отечественных банках лишь треть своих финансовых активов, а остальные сбережения предпочитают размещать за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Frank RG, посвящённого сегменту private banking в стране.

Речь идёт о гражданах РФ, владеющих не менее чем $1 млн финансовых активов — в наличных деньгах, депозитах и акциях, без учёта стоимости недвижимости и бизнеса. Общий объём активов отечественных миллионеров эксперты оценили в $455 млрд, из которых в России находится $140 млрд, а $315 млрд — в иностранных банках.

Исследование проводилось с апреля по октябрь 2018 года на основе данных 11 российских банков и их подразделений, которые специализируются на оказании услуг VIP-клиентам. Всего эксперты проанализировали информацию о финансах 27 тысяч человек.