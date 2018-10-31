Входит в топ-150. ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

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Входит в топ-150. ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Центробанк отмечает, что МБСП использовал рискованную бизнес-модель. Регулятор также обнаружил, что банк полностью утратил свой капитал. Кроме того, руководство и собственники кредитной организации не предприняли никаких действий, чтобы нормализовать работу банка.

В итоге ЦБ решил отозвать у МБСП лицензию.

Отметим, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе страны.

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