Входит в топ-150. ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

ЦБ РФ отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Центробанк отмечает, что МБСП использовал рискованную бизнес-модель. Регулятор также обнаружил, что банк полностью утратил свой капитал. Кроме того, руководство и собственники кредитной организации не предприняли никаких действий, чтобы нормализовать работу банка.
В итоге ЦБ решил отозвать у МБСП лицензию.
Отметим, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе страны.
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