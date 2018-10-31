Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Согласно документу, список обязанностей организатора публичного мероприятия расширяется.

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке организации митингов, предусматривающий штрафы за нарушения до 100 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет список обязанностей организатора публичного мероприятия. Так, в случае отказа от его проведения он должен не позднее чем за один день до назначенного времени сообщать об этом гражданам и органу власти, куда подавалась заявка. Наказание также будет грозить за подачу уведомления о мероприятии без цели его проведения.

Согласно документу, за злоупотребление правом на проведение митингов предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч и для юридических — от 20 до 100 тысяч.