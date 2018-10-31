Москвичи увидят самый зрелищный звездопад осени в ночь на 18 ноября

По словам учёных, от других метеорных дождей явление будет отличаться яркостью и скоростью.

Самый яркий звездопад осени — метеорный поток Леониды — можно будет наблюдать в небе над Москвой в ночь с 17 на 18 ноября. Как сообщает сайт столичной мэрии, космические объекты будут падать со скоростью до 70 километров в секунду.

— Падающие звёзды возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Самым ярким осенним звездопадом является ноябрьский метеорный поток Леониды, — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По их словам, лучше всего наблюдать поток Леониды после полуночи. В этом году ожидается до 15 падающих звёзд в час. Если погода будет ясной, метеоры будут видны невооружённым глазом. Своё название зрелищный метеорный дождь получил из-за нахождения в созвездии Льва точки, из которой, как наблюдателю кажется, вылетают метеоры.

Примечательно, что в этом году луна скроется за горизонтом после 01:00 и не станет своим светом мешать любоваться осенним звездопадом.