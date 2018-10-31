Контракт на поставку С-400 в Индию подписали в рублях

Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 в рублях. Об этом журналистам сообщил вице-премьер страны Юрий Борисов.
— Контракт заключён в рублях, — отметил Борисов.
Договор на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Добавим, речь идёт о поставках пяти полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф". Ранее сообщалось, что сумма сделки превышает $5 миллиардов.
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