Контракт на поставку С-400 в Индию подписали в рублях

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Контракт на поставку С-400 в Индию подписали в рублях

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 в рублях. Об этом журналистам сообщил вице-премьер страны Юрий Борисов.

— Контракт заключён в рублях, — отметил Борисов.

Договор на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Добавим, речь идёт о поставках пяти полковых комплектов ЗРС С-400 "Триумф". Ранее сообщалось, что сумма сделки превышает $5 миллиардов.

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