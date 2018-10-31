Экономисты рассказали о последствиях отказа от доллара для России

По оценке экспертов, в стране накопилось порядка 80 миллиардов в валюте США, которые сконцентрированы в мегаполисах.

Вероятный отказ России от доллара скажется на экономической ситуации внутри страны и в первую очередь на крупных городах. Данный прогноз о последствиях дедолларизация дали эксперты, опрошенные газетой "Известия".

Как пояснили экономисты, именно в мегаполисах находятся в обращении бумажные доллары, которых накопилось в стране порядка 80 миллиардов. В то же время в сфере безналичного розничного оборота валюты риски из-за дедолларизация значительно меньше.

При этом для рядовых россиян проблемы отказа от американской валюты носят лишь "теоретический характер" из-за сложности и потенциальной невыгодности изменения гражданского оборота доллара. По оценке экспертов, полный переход на нацвалюты потребует много времени, поскольку с рядом компаний может не получиться перезаключить договоры, другим придётся давать ценовую премию для возмещения волатильности курсов.

Экономисты также отметили, что сама инициатива отказа от валюты США объясняется не "желанием навредить населению", держащему депозиты или наличные в долларах, а возможным ответом России на случай ввода новых американских санкций.

Ранее аналитики рассказали, где россияне, владеющие не менее чем $1 млн финансовых активов, хранят свои сбережения.