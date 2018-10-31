В офисе крупнейшей в Забайкалье нефтесбытовой компании ФСБ провела обыски

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В офисе крупнейшей в Забайкалье нефтесбытовой компании ФСБ провела обыски

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и завышении цен.

В офисе крупнейшей в Забайкалье нефтесбытовой компании ПАО "Нефтемаркет" сотрудники ФСБ провели обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Действительно, вчера прошли обыски. Подробности не разглашаются в интересах следствия, — сообщили в пресс-службе.

Источник сообщил, что компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и необоснованном завышении цен на продукцию. Сотрудники ФСБ изъяли большой объём документов.

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