Минюст США обвинил 10 граждан Китая в промышленном шпионаже

Им вменяют взломы баз данных 13 международных компаний, кражу технологий производства авиационных двигателей, организацию кибератак.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение десятерым гражданам Китая. Главные обвиняемые — Чжа Жон и Чай Мэн, которые якобы осуществляли преступную деятельность от лица Министерства государственной безопасности провинции Цзянсу с 2010 по 2015 год. Остальные, по мнению США, являются хакерами, выполнявшими их указания. Об этом сообщает ТАСС.

Всем выдвинуты одинаковые обвинения — взлом компьютерных систем компаний, кража технологий, в том числе данных о производстве турбореактивных двухконтурных двигателей для американских и европейских самолётов. Примечательно, что разрабатывался этот двигатель совместными усилиями США, Китая и Франции.

Всего, по данным американцев, обвиняемые могли взломать системы 13 компаний по всему миру. В ведомстве также уверяют, что у них есть доказательства наличия тайных схем по передаче полученных в Соединённых Штатах данных о разработках в Китай.

С сентября 2018 года США уже в третий раз выдвигают обвинения в промышленном шпионаже против граждан КНР.

Ранее сообщалось, что Бельгия экстрадировала в США сотрудника Министерства внутренней безопасности Китая, которого арестовали в апреле по запросу американских властей.