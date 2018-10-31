В НАК подтвердили, что на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что у здания регионального управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. Видео с места опубликовал телеграм-канал Life Shot.
— В Архангельске на входе в здание УФСБ произошёл взрыв. Причины выясняются, — сказал представитель НАК.
Место ЧП оцеплено. Губернатор Архангельской области планирует сделать заявление после заседания оперативного штаба.
Ранее СМИ сообщали, что при взрыве погиб один человек. Известно, что он не работал в региональном управлении ФСБ.
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