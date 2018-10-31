В НАК подтвердили, что на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

Читайте также

В НАК подтвердили, что на входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв

6256

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что у здания регионального управления ФСБ в Архангельске прогремел взрыв. Видео с места опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— В Архангельске на входе в здание УФСБ произошёл взрыв. Причины выясняются, — сказал представитель НАК.

Место ЧП оцеплено. Губернатор Архангельской области планирует сделать заявление после заседания оперативного штаба.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве погиб один человек. Известно, что он не работал в региональном управлении ФСБ.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×